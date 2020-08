Duque de Caxias - O Hospital de Campanha de Duque de Caxias vai começar a ser desmontado a partir desta quarta-feira, 5. A informação foi confirmada pela Secretaria Estadual de Saúde. A unidade de saúde, que nunca foi utilizada, está instalada na entrada do Hospital Adão Pereira Nunes, o Hospital de Saracuruna, e seria utilizada para o tratamento de pacientes com coronavírus.

No último domingo, 2, a juíza Neusa Regina Larsen de Alvarenga Leite, da 14ª Vara de Fazenda Pública, determinou que o estado cumpra o estabelecido em maio pela 25ª Câmara Civil — de segunda instância. Ou seja, que não feche as unidades. O governo espera, até lá, derrubar a decisão.



O anúncio do fechamento das unidades foi feito pelo secretário de Estado de Saúde, Alex Bousquet, na sessão da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Rio do último dia 27. Das sete unidades previstas no acordo firmado entre a Secretaria de Estado de Saúde e a organização social Iabas, apenas as do Maracanã e São Gonçalo foram efetivamente abertas.

O Hospital de Campanha de Duque de Caxias não tinha nenhum leito montado, havia buracos no teto e goteiras, inclusive em cima de sala de leitos. Parte do teto da lona principal aparece mofada.