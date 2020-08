Duque de Caxias tem risco baixo de contágio do coronavírus, diz boletim estadual

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense tem risco baixo de contaminação do novo coronavírus, conforme boletim estadual divulgado nesta terça-feira, 4. Duque de Caxias faz parte da Região Metropolitana I, que registrou variações negativas no número de casos e óbitos, porém mantém uma taxa de positividade (número novos de casos) acima de 40%. Até o momento, o município tem 582 mortes, sendo a terceira em número de óbitos em todo o estado do Rio de Janeiro (atrás do Rio de Janeiro e São Gonçalo).

Seguindo os critérios divulgados pela Secretaria estadual de Saúde, Duque de Caxias precisa seguir os critérios de Distanciamento Social Seletivo 2 (incluindo as medidas do Distanciamento Social Seletivo 1). Ou seja, precisa adotar as seguintes medidas:

a) Casos suspeitos ou confirmados – Isolamento domiciliar e monitoramento de casos sintomáticos e contatos;

b) Proteção de grupos vulneráveis – Distanciamento social, garantia de acesso às necessidades básicas, acesso e acessibilidade aos serviços de saúde;

c) Serviços de saúde – Reforçar medidas contra a transmissão da COVID-19 nas unidades de saúde;

d) Distância física, higiene e limpeza - Redução de contato, reforço em higiene e etiqueta respiratória;

e) Comunicação de risco - Fortalecer os processos de comunicação interna (entre os órgãos e profissionais) e comunicação externa (com o público);

f) Evitar atividades que gerem aglomeração de pessoas.