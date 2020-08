Entenda como fazer cirurgia baríatrica gratuita em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A rede pública municipal de saúde de Duque de Caxias iniciou no último fim de semana as cirurgias bariátricas gratuitas. Nesta terça-feira, 4, 35 pacientes participaram de uma reunião no auditório do Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo para orientação sobre o procedimento cirúrgico. Os encontros, que estão respeitando as condições sanitárias para evitar o contágio do novo coronavírus, vão ocorrer semanalmente.

"O objetivo é acolher, orientar, verificar pendências e agendar consulta com equipe médica e multidisciplinar para deixá-los prontos e habilitados para a cirurgia bariátrica. O paciente precisa se preparar para a mudança que a bariátrica provoca na vida dessas pessoas. Por isso, esses encontros serão semanais", afirmou Dr. Hilton Ribeiro, que é vice-diretor do Hospital Moacyr do Carmo.

Pacientes participam de reunião para cirurgia bariátrica em Duque de Caxias - Divulgação

Todo o atendimento ambulatorial, como consultas, exames de sangue, eletrocardiograma, endoscopia, tomografia, raio x, e risco cirúrgico serão feitos no Hospital Moacyr do Carmo. Após, os pacientes farão a cirurgia no Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes), que está sob administração da Prefeitura de Duque de Caxias desde o dia 16/07, quando foi assinado um termo de cooperação técnica entre o município e o Governo do Estado sinalizando a transferência de posse da unidade.

De acordo com dados da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, atualmente, há cerca de 300 pessoas aguardando na fila para cirurgia, somente entre os moradores de Duque de Caxias. Quem não está cadastrado pode procurar o Hospital Moacyr do Carmo para marcar a primeira consulta.

"Para ser atendido com a cirurgia bariátrica, o paciente precisa entrar no Sistema Estadual de Regulação (SER). Para isso, será agendada uma consulta na unidade de saúde para obter a inserção no SER", explicou Dr. Hilton Ribeiro.