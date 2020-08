Duque de Caxias - Um incêndio atingiu um depósito de carros da Polícia Militar, no bairro do Centenário, em Duque de Caxias. Nas imagens, é possível ver dezenas de viaturas da corporação dentro do terreno e uma enorme fumaça, que pode ser vista de bairros mais distantes, como o Centro e o Jardim Vinte e Cinco de Agosto. Quem passava pelo local, relatou ouvir pequenos barulhos de explosões.

O Quartel do Corpo de Bombeiros de Duque de Caxias foi acionado e esteve no local. A Polícia Militar informou que um policial que estava de plantão no local acionou o Corpo de Bombeiros (CBMERJ). Ninguém ficou ferido. O local será periciado.

O trânsito no viaduto do Centenário não chegou a ser interrompido.