Duque de Caxias - Após críticas e reclamações , a Prefeitura de Duque de Caxias resolveu fazer uma nova intervenção no trânsito da região do novo Viaduto do Gramacho. Desta vez, a medida parece ter surtido efeito: os engarrafamentos diminuíram no local. Um retorno exclusivo foi aberto para os motoristas que descem da via, em direção ao Lote 15. Com isso, o fluxo de veículos melhorou tanto para quem segue para o Gramacho, quanto para o Lote 15.