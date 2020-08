Vídeo: Carro pega fogo na Rodovia Washington Luiz, perto da Reduc

Duque de Caxias - Um carro pegou fogo na tarde deste domingo, 16, na Rodovia Washington Luiz, no sentindo Petrópolis. O incidente ocorreu nas proximidades da Refinaria de Duque de Caxias, a Reduc. As chamas consumiram rapidamente o veículo. A fumaça preta pode ser vista de longe do local do acidente. O Corpo de Bombeiros da região foi acionado.

O trânsito na via chegou a ser interrompido por cerca de 15 minutos, causando um congestionamento.

Apesar do estrago material, não há informações sobre vítimas, nem sobre o motivo do incêndio.