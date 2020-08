Duque de Caxias recebe doação de ambulâncias da empresa JBS

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias recebeu duas ambulâncias de UTI móvel da empresa JBS. A cidade da Baixada Fluminense é uma das mais de 200 beneficiadas pelo programa “Fazer o Bem Faz Bem – Alimentando o Mundo com Solidariedade”, da JBS. No estado do Rio de Janeiro, a JBS fará a doação de R$ 13 milhões, sendo R$ 10 milhões para o Estado e R$ 3 milhões para seis municípios fluminenses, beneficiando mais de 8,5 milhões de pessoas.



“Eu agradeço a empresa JBS por mais essa doação. Essas duas ambulâncias de UTI Móvel, zero kilômetro vão ser muito importantes nos atendimentos emergenciais, não só aqui no Hospital Moacyr do Carmo, mas vem somar aos veículos da nossa rede municipal de saúde. Há cerca de um mês recebemos outras doações da empresa, que ajudaram muito às nossas equipes de saúde que trabalham na linha de frente da covid-19”, destacou o prefeito Washington Reis.

Duque de Caxias recebe doação de ambulâncias - Divulgação



“Fazer o Bem Faz Bem”



Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 76 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações. Para Tobias Levandoski, gerente da unidade da JBS em Duque de Caxias, “como empresa cidadã é muito significante poder contribuir com as comunidades localizadas no entorno das nossas operações”. Segundo Aldecir Ribeiro um dos facilitadores da empresa nesse projeto, também lotado na JBS – Duque de Caxias, afirma que as doações chegam em um momento importante para o atendimento da população e para ajudarmos a salvar vidas. Quando tudo isso passar, também teremos deixado um legado para a saúde pública da região”.Os R$ 400 milhões que serão doados pela JBS contra a pandemia no Brasil serão aplicados nas três frentes de atuação do programa – saúde, assistência social e ciência. A estimativa é que mais de 76 milhões de pessoas sejam beneficiadas com as ações.

A alocação dos recursos considera um diagnóstico feito com sistemas de saúde municipais e estaduais e incluiu entrevistas e análise de dados. Essas informações foram avaliadas por especialistas dos três comitês independentes do programa da JBS nas áreas de saúde, social e ciência e que, com larga experiência em seus respectivos setores de atuação, apoiaram na definição das ações e projetos atendidos.



Saiba mais sobre o programa no site jbs.com.br/fazerobemfazbem.