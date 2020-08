Homem é preso com arma raspada em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste sábado, 15, uma arma com a numeração raspada e dezenas de munições. O flagrante aconteceu na altura do km 124, da Rodovia Washington Luiz (BR-040), em Duque de Caxias, quando os policiais abordaram um veículo que seguia no sentido Rio de Janeiro.



Durante abordagem, o motorista apresentou nervosismo. As equipes da PRF, então, realizaram uma busca minuciosa no interior do veículo e encontraram uma pistola, da marca Taurus, e 44 munições, próximo ao freio de mão.



A ocorrência foi encaminhada para 60 DP (Campos Elíseos).