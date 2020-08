Duque de Caxias - Um homem foi preso na noite deste domingo, 16, após roubar um celular na Rua Juparanã, no Centro de Duque de Caxias. Policiais militares do 15° BPM (Duque de Caxias) foram acionados e, quando chegaram no local do crime, encontrar o acusado já detido pela polícia. Segundo testemunhas, ele praticava o roubo com uma faca.

O preso e a vítima foram conduzidos para a 60 DP (Campos Elíseos), onde o caso foi registrado.