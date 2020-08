Vídeo: Acidente entre carros e ônibus deixa feridos em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Duas pessoas ficaram levemente feridas após um acidente entre um ônibus e dois carros na manhã desta terça-feira, 18, na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kenedy), na altura entre o bairro do Gramacho e Corte Oito. O Quartel do Corpo de Bombeiros de Duque de Caxias foi acionado por volta das 8h e prestou os primeiros socorros. As vítimas se recusaram a ser levadas para uma unidade de saúde.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram como ficou os veículos envolvidos no acidente. Um carro chegou a capotar sobre a mureta da via. O trânsito na região foi afetado.

"Estou no ônibus e está tudo parado", disse uma internauta.