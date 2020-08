Duque de Caxias prorroga medidas restritivas contra coronavírus até 31 de agosto

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias prorrogou até 31 de agosto as medidas restritivas de prevenção e enfrentamento à pandemia do novo coronavírus em toda a cidade. O decreto nº 7.677, de 17 de agosto, determina que todos os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços deverão adotar a restrição de aglomeração humana no interior das instalações, inclusive quando se tratar de ambientes abertos, orientando sobre a necessidade de afastamento entre os consumidores com distância mínima de um metro.

Além disso, é necessário disponibilizar álcool em gel ou líquido 70% (setenta por cento), sabonete líquido inodoro antisséptico, papel toalha e água corrente para a correta assepsia de clientes e funcionários.

De acordo com o novo decreto, as aulas na rede pública de ensino também ficam suspensas até 31 de agosto de 2020.