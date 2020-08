Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias quitou nesta terça-feira, 18, o pagamento da folha do mês de junho para os profissionais da Secretaria Municipal de Educação. Receberam 378 funcionários, totalizando 100% do quantitativo de pessoas constantes na folha. A administração municipal também iniciou o pagamento da folha de julho dos servidores da Educação. Receberam 2.573 profissionais, que ganham até R$ 4.490,07, representando 47% do total de servidores da Secretaria de Educação. No total, foram R$ 11.322.631,47 pagos à Educação.

A prefeitura ainda quitou a folha do mês de julho das demais secretarias. Receberam 2.873 funcionários, totalizando 100% do quantitativo de pessoas constantes na folha, gerando um valor de R$ 9.471.348,32. É importante ressaltar que os funcionários devem aguardar o processamento bancário para terem os valores disponíveis nas contas.

De acordo com a prefeitura, no momento, está pagando a 49ª folha salarial em 44 meses de trabalho da atual gestão. É importante ressaltar que os funcionários devem aguardar o processamento bancário para terem os valores disponíveis nas contas. Na nota de pagamento o texto diz que "por determinação do prefeito Washington Reis, o pagamento dos servidores tem sido tratado como a principal prioridade do governo".

Novos pagamentos serão feitos nos próximos dias, de acordo com a entrada de receita, até que todo o funcionalismo tenha recebido.