Fundec vai abrir 19 mil vagas para cursos à distância

Duque de Caxias - A Fundec e o Programa de Acesso aos Cursos Livres à Distância (CISCO) vão abrir, na próxima segunda-feira, 24, a segunda etapa de matrículas do segundo semestre para cursos on-line. Os interessados terão até o próximo dia 7 para se matricular nos cursos, que estão previstos para iniciar no dia 31/8, com término no dia 11/10.



A Fundação irá disponibilizar 19 mil vagas em cinco cursos: Alfabetização Digital, Empreendedorismo, Fundamentos em Segurança Cibernética, Introdução à Segurança Cibernética e Introdução à Internet de Todas as Coisas.



As matrículas devem ser efetuadas somente através do site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br). Assim que todas as vagas forem preenchidas, o processo será encerrado, independentemente do número de candidatos.



Para efetivar a matrícula, o aluno deverá informar o CPF, telefone, data de nascimento e email para cadastro na plataforma de aprendizagem on-line. Para mais informações, confira o edital no site da Fundec (www.fundec.rj.gov.br) ou entre em contato através do Whatsapp (21 99429-7916).