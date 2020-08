Irmão de vereador morto a tiros será enterrado neste sábado em Duque de Caxias

vereador André do Adriano (Patriota), Mauro Koppe Nogueira, será velado a partir do meio-dia deste sábado, 22, na Câmara Municipal de Vereadores de Duque de Caxias, no Centro. O enterro será às 15h30, no Cemitério do Corte Oito, no bairro de mesmo nome. Duque de Caxias - O corpo do irmão doAndré do Adriano (Patriota), Mauro Koppe Nogueira, será velado a partir do meio-dia deste sábado, 22, na Câmara Municipal de Vereadores de Duque de Caxias, no Centro. O enterro será às 15h30, no Cemitério do Corte Oito, no bairro de mesmo nome. Mauro, morreu aos 45 anos, após ser atingido por tiros na tarde desta sexta-feira, 21, no Gramacho . Ele era proprietário do posto ALE do bairro.

De acordo com moradores, um carro estava seguindo a vítima. Quando ele saiu do carro, na Rua Pati do Alferes, os tiros foram disparados. Mauro morreu no local. Há informações também de que o empresário teria reagido a um assalto. A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso.

O Portal dos Procurados divulgou nesta sexta-feira um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) com informações que possam levar a identificação e localização dos envolvidos.

Portal dos Procurados pede informações sobre envolvidos na morte do irmão de vereador em Duque de Caxias - Divulgação / Portal dos Procurados

Como denunciar?

Quem tiver qualquer informação a respeito da identificação e localização dos envolvidos na morte de Mauro Koppe, favor denunciar pelos seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099;

- Pelo Facebook/(inbox), Twitter ou Instagram



- Pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177 , ou



- Pelo aplicativo para celular – Disque Denúncia



Em todos os casos o anonimato é garantido e as informações pertinentes sobre o caso serão encaminhadas para DHBF que está cuidando do caso e do inquérito criminal.