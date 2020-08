Duque de Caxias - O Vasco da Gama anunciou na última sexta-feira, 21, que vai reformar o CT (Centro de Treinamento) na cidade da Baixada Fluminense. A informação foi dada pelo presidente do clube, Alexandre Campello, durante a live em celebração pelo aniversário de 122 anos do cruz-maltino. O espaço, que fica às margens da Rodovia Washington Luiz, ao lado do Hospital Municipal Moacyr do Carmo, já possui um campo de futebol.

CT do Vasco, em Duque de Caxias - Reprodução/Google Street View

"No último dia 8, tivemos a felicidade e orgulho em hastear uma enorme bandeira naquilo que será nosso CT, fruto de um trabalho dessa gestão com a ajuda do torcedor. Mas a história não para por aí. Também estamos construindo, com recursos próprios, através de parceria, um novo CT para a base, na Washington Luiz. Ali só tinha um campo, mas estaremos construindo toda a estrutura a partir de outubro", declarou Campello.