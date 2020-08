Duque de Caxias - Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o vereador André do Adriano (Patriota) viu o corpo do irmão, Mauro Koppe Nogueira, caído no chão, após ser morto a tiros durante uma tentativa de assalto na última sexta-feira, 21. Nas imagens, André se desespera, chora e chega a abraçar o corpo do irmão. Segundo informações de testemunhas, Mauro saiu do carro, na Rua Pati do Alferes, no bairro Gramacho, quando foi alvejado. Ele morreu no local.