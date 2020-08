Programa estadual vai distribuir quentinhas gratuitas em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos começa a distribuir, nesta segunda-feira, 24, milhares de refeições por mês para a população que se encontra em situação de vulnerabilidade. A ação faz parte do programa "RJ Alimenta", que terá duração de seis meses e será realizada na Central do Brasil, com três mil refeições diária, e em Nova Iguaçu e Duque de Caxias, com 1,5 mil refeições por dia.



A distribuição será feita em três horários: café da manhã, a partir das 7h; almoço, às 12h; e jantar, às 17h.



A secretaria vai utilizar as unidades dos Restaurantes Cidadão para realizar as ações do RJ Alimenta, seguindo todos os protocolos de segurança e higiene.



“Essa população foi impactada de forma devastadora pela pandemia e não poderá aguardar a reabertura dos Restaurantes Cidadão, que estão em reforma após serem fechados há três anos. Esta é uma medida emergencial até que os restaurantes sejam completamente reformados. Além de comida, o RJ Alimenta vai oferecer um serviço técnico com profissionais capacitados para auxiliar e tirar dúvidas simples como acesso a documentação”, disse a secretária de Estado de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Cristiane Lamarão.

O Restaurante Popular de Duque de Caxias fica na Rua Frei Fidelis, s/n, no Centro de Caxias.