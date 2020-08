Homem é preso após assaltar casa e fugir pelo telhado em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Um homem foi preso na noite desta segunda-feira, 24, após ser flagrado assaltando uma residência no bairro Parque Duque. Ao chegal no local, os agentes do 15ºBPM (Duque de Caxias) constataram o ocorrido. Segundo informações de testemunhas, o criminoso amarrou o dono de uma casa com uma corda, porém o mesmo conseguiu se desamarrar. Logo depois, efetuou disparos contra o bandido.

Ainda de acordo com moradores da região, o suspeito iniciou uma fuga pulado entre os telhados das casas vizinhas. A PM foi acionada e chegou ao local, conseguindo prender o homem. O caso ocorreu na Rua Dr. Waldir de Souza Medeiros, por volta das 19h.

O criminoso foi preso com dinheiro e um simulacro de pistola. A ocorrência foi registrada na 60ªDP (Campos Elíseos).