Homem é preso após assaltos em bairro de Duque de Caxias

Duque de Caxias - Um homem foi preso na manhã desta quarta-feira, 26, após ser flagrado cometendo assaltos no bairro Olavo Bilac. Segundo testemunhas, o criminoso estava roubando pessoas que estavam saindo para trabalhar. Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram acionados e conseguiram prender o criminoso.

Com ele, foram apreendidos uma pistola calibre 9 mm, um carregador, munições, 25 trouxinhas de maconha e 52 pinos de cocaína. A ocorrência fioi encaminhada para a 60ª DP (Campos Elíseos).



Bom dia Duque de Caxias, PPMM do #15BPM prendem em flagrante dois bandidos que estariam efetuando assaltos a trabalhadores no bairro “Vila Rosário”.

Com os mesmos foram apreendido uma réplica de pistola e rés furtiva.

Contem com a Policia Militar, contem com o 15°BPM.

A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na manhã desta quarta-feira (26/08),