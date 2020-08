Duque de Caxias - Um homem foi preso e um adolescente apreendido após serem flagrados assaltando uma motocicleta, na Rua Lima Sucupira, no bairro de Saracuruna, na tarde desta quinta-feira, 27. Policiais do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionados e conseguiram recuperar o veículo. Segundo moradores, houve tiroteio no local, mas ninguém ficou ferido.

Um simulacro de pistola foi apreendido com os indivíduos. A ocorrência foi encaminhada para a 60ªDP.