Participantes têm até domingo para se inscrever em programa de agentes culturais

Duque de Caxias - Estão abertas as inscrições para o programa de formação de agentes culturais, realizado pela A Dona da Casa Produções Artísticas e pelo Instituto Brasileiro de Inovações em Saúde Social (IBISS) e, voltado para a promoção de qualificação profissional e desenvolvimento de competências através de expressões artísticas e seus modos de fazer. O projeto oferece cursos gratuitos de Elaboração de Projetos Culturais, Roteiro para Artes e Assessoria de Imprensa. Os interessados precisam se inscrever até domingo, dia 31.

Os cursos acontecerão online, em plataforma a ser informada para os alunos selecionados, com apoio da ENEL, através do Programa Luz Solidária.

Inscrição de agente cultural - Divulgação O Programa Luz Solidária, criado em 2009, faz parte do Programa de Eficiência Energética, regulado pela Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica), e concede descontos de até 50% na compra de eletrodomésticos com selo Procel “A” para consumidores residenciais que queiram trocar seus eletrodomésticos.

Além de descontos para os clientes na aquisição dos novos eletrodomésticos, o programa também contribui com o desenvolvimento de projetos sociais parceiros, estimulando melhorias nas condições socioeconômicas de comunidades carentes, por meio de incentivos financeiros à projetos sociais. As iniciativas devem ter caráter social e desenvolver atividades para a geração de renda. Ao promover a troca de equipamentos antigos por outros novos e mais eficientes, o Luz Solidária também contribui para a preservação do meio ambiente.

O edital e as inscrições no site www.adonadacasaproducoes.com ou, pelos telefones 21 987030835 e 21 99992-8293.