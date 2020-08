Zeca Pagodinho é homenageado pela Fundec, em Duque de Caxias

Duque de Caxias - A Fundec (Fundação de Apoio à Escola Técnica, Ciência, Tecnologia, Esporte, Lazer, Cultura e Políticas Sociais de Duque de Caxias) homenageou o cantor Zeca Pagodinho com a apresentação da Orquestra de Sopros e Percussão para o artista e familiares. O compositor, poeta e morador mais ilustre de Xerém foi ovacionado no evento em celebração aos 15 anos da Fundação.



Na ocasião, a Fundec comemorou também os cinco anos de parceria com o Instituto Zeca Pagodinho que oferece cursos gratuitos de Informática, Idiomas e Qualificação Profissional beneficiando, por ano, 400 crianças, jovens e adultos moradores do quarto distrito. A orquestra comandada pelo maestro Tiago Farias apresentou as músicas “Vida de viajante” (Luiz Gonzaga), “Esperando na janela” (Gilberto Gil), “Especial Santo Antônio (Alceu Gonzaga, Dominguinhos, Zeca Baleiro e Surica) e Menestrel das Alagoas (Milton Nascimento e Fernando Brant).

Zeca Pagodinho é homenageado em Duque de Caxias - Gabriel Mendes/Divulgação Acompanhado da esposa Mônica, filhos e netos, Zeca Pagodinho ouviu também alguns de seus sucessos. A orquestra apresentou as músicas “Deixa a vida me levar” (Eri do Cais e Serginho Meriti), “Quando a gira girou” (Claudinho Guimarães), “Verdade” (Carlinho Santana e Nelson Rufino) e “Ser humano” (Claudemir, Mário Cleide e Marquinho Índio). Usando máscara e respeitando o distanciamento social, o cantor percorreu o gramado onde a orquestra se apresentava e fez questão de, através de sinais, elogiar todos os músicos.