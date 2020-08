Duque de Caxias - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu, na madrugada desta segunda-feira, 31, um homem por crime ambiental. Ele transportava 105 pássaros silvestres dentro de gaiolas no porta-malas do veículo. A abordagem aconteceu em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.



Policiais faziam ronda na altura do km 105, da Washington Luiz (BR-040), quando avistaram um veículo que seguia no sentido Rio de Janeiro.

Homem é flagrado transportando mais de 100 pássaros silvestres em Duque de Caxias - Divulgação/PRF

Durante abordagem os policiais escutaram barulho de pássaros, e localizaram, no porta-malas do veículo, 105 trinca-ferros dentro de gaiolas.

O suspeito, que não tinha autorização para o transporte dos pássaros, informou aos agentes que pegou os animais em Rio Verde/Go e que levaria para Itaboraí, na Região Metropolitana do Rio.



A ocorrência foi encaminhada para o IBAMA em Seropédica.