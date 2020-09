Duque de Caxias - Um homem foi morto a tiros na noite desta segunda-feira, 31, no bairro de Jardim Primavera, em frente a farmácia Boa Saúde, na Rua Agostinho de Oliveira. De acordo com informações de testemunhas, Elton Zacarias da Silva trabalhava como segurança de uma farmácia no bairro. Policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) foram verificar ocorrência, mas já encontraram o rapaz morto.

A área foi isolada e a perícia acionada. A ocorrência foi registrada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF). A investigação está em andamento.