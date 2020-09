Bebê de 11 meses é estrangulado e está em estado grave no Hospital de Saracuruna

Duque de Caxias - Um bebê de 11 meses está internado em estado grave no Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes) após sofrer uma agressão física dentro de casa. A criança deu entrada na unidade de saúde na madrugada desta quarta-feira, 2, com sinais de estrangulamento e afundamento frontal. Segundo relatos, a agressão foi feita pelo padrasto do menino.

De acordo com informações da Polícia Militar, o caso teria ocorrido na Rua Paulo Cesar, no Parque do Jordão, em Belford Roxo, também na Baixada Fluminense. Ainda segundo a PM, policiais militares do 15º BPM (Caxias) foram acionados para checar a ocorrência envolvendo um bebê vítima de agressão. A mãe da criança registrou a ocorrência na 54ª DP (Belford Roxo).

Além do atendimento médico, o caso também foi encaminhado para a Assistência Social do Hospital de Saracuruna. O bebê se encontra no CTI pediátrico.