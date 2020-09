Vídeo: Passageiros de ônibus se desesperam no meio de tiroteio em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Moradores, motoristas e passageiros se assustaram na manhã desta quarta-feira, 3, com um intenso tiroteio no bairro do Gramacho. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra diversas pessoas dentro de um ônibus abaixadas. Uma passageira relata o momento e diz estar passando mal. Carros também voltaram na contramão.

De acordo com a Polícia Militar, policiais militares do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) estavam em patrulhamento pela Avenida Presidente Kennedy, altura da ponte do Gramacho, quando notaram homens em atitude suspeita. Eles iniciaram fuga diante da abordagem policial e foram na direção do interior de uma comunidade nas proximidades da via. Disparos de arma de fogo foram feitos contra os policiais, que reagiram.

Ainda segundo a PM, não houve detidos, nem mortos ou feridos. A ocorrência foi encaminhada para a 59ª DP (Duque de Caxias).