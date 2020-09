Duque de Caxias apresenta balanço da saúde no combate ao coronavírus e outras doenças

Duque de Caxias - A Prefeitura de Duque de Caxias divulgou informações e um balanço financeiro que apontam um déficit de mais de R$ 210 milhões em valores não repassados pelo Governo do Estado à cidade, no período de 2014 a 2018, para investimentos na rede municipal de saúde. Ainda assim, de acordo com informações da administração municipal, as unidades se mantém oferecendo os serviços públicos para a população e os valores continuam sendo cobrados pela Prefeitura à administração estadual.



A prefeitura ressaltou que Duque de Caxias absorve pacientes de toda a Baixada Fluminense, bem como moradores do Rio de Janeiro e de outras cidades da Região Metropolitana.

"Os repasses em atraso não têm impedido que a Prefeitura continue prestando os serviços mas, certamente, dificultam muito o andamento do trabalho desenvolvido na rede municipal de saúde, que não nega atendimento a usuários residentes em outras cidades, especialmente àqueles moradores de municípios em que a situação é ainda mais grave", diz o comunicado.



Somente em agosto, as unidades municipais apresentaram os seguintes números:



- Hospital Municipal Dr. Moacyr Rodrigues do Carmo



94.200 exames laboratoriais



8.138 exames de imagens



533 cirurgias



4.387 consultas





- UPA Beira Mar



32.250 exames laboratoriais



9.247 pessoas atendidas





- Hospital do Olho Julio Cândido de Brito



5.053 exames



1.464 cirurgias, como operações de catarata e transplantes de córnea



11.963 consultas





- CRAESM (Centro de Referência e Atendimento Especializado à Saúde da Mulher)



7.829 atendimentos, entre consultas com ginecologistas, pré-natal, coleta de preventivos e outros serviços



11.421 procedimentos como aplicação de vacinas e realização de testes rápidos de sífilis e HIV



1.973 exames no setor de imagens





- Maternidade de Santa Cruz da Serra



1.992 atendimentos, com 491 casos de internação



311 partos normais e 173 cesáreas





- Hospital Municipal Duque



25.220 consultas e procedimentos em diversas especialidades médicas, como endocrinologia, cardiologia, clínica geral, além de emergência, exames e fisioterapia





- Hospital Municipal Infantil Ismélia da Silveira



4.985 atendimentos na emergência



3.109 atendimentos no ambulatório



29 cirurgias eletivas



115 exames de ultrassonografia





- Centro Municipal de Saúde



42.276 atendimentos (média de duas mil pessoas por dia)



24.260 imunizações



4.805 medicamentos entregues





- CER IV – Centro Especializado em Reabilitação IV



14.880 atendimentos



Maiores fluxos na fisioterapia, psicologia e terapia ocupacional





- Unidades Básicas de Saúde



13.878 atendimentos





- CEOs (Centro de Especialidade Odontológica)



8.106 procedimentos



2.308 atendimentos





- Unidades Pré-Hospitalares



30 mil exames laboratoriais e de imagens



cerca de 35 mil atendimentos de emergência



mais de 40 mil atendimentos ambulatoriais





- Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes)



7.192 pacientes



15.016 exames de imagens



698 cirurgias de pequeno, médio e grande porte





- Hospital Municipal São José



193 admissões de pacientes para tratamento do Coronavírus