Duque de Caxias tem 657 mortes confirmadas pelo novo coronavírus

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense registrou cinco novos óbitos pelo coronavírus, de acordo com boletim divulgado pelo governo do estado nesta sexta-feira, 4. Ao todo, o município tem 662 mortes, até o momento. Duque de Caxias é a terceira cidade em número de óbitos em todo o estado do Rio de Janeiro (atrás do Rio de Janeiro e São Gonçalo).

Ainda segundo o governo do estado, foram registrados 159 novos casos da doença no município. Quanto aos casos de pessoas confirmadas com a covid-19, Caxias tem 8.395. O número de recuperados chega a 7.587.