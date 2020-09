Perseguição com troca de tiros termima com poste no chão em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Uma perseguição policial provocou tiroteio e terminou com um acidente de carro na Rua Marechal Bento Manoel, na Vila Operária, na manhã desta terça-feira, 8. De acordo com a Polícia Militar, os criminosos estavam praticando assaltos na região, quando policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias) realizaram um cerco tático com objetivo de localizar os suspeitos. Durante a ação, os criminosos colidiram com um veículo e, em seguida, derrubaram um poste.

Os dois suspeitos foram socorridos para o Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes). Não há informação sobre o estado de saúde deles.

Perseguição policial termina com tiroteio e poste derrubado em Duque de Caxias - Reprodução

Um simulacro de pistola foi apreendido. A ocorrência está em andamento. A ocorrência ia ser registrada na 60ª DP (Campos Elíseos).