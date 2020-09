Problema em trem causa transtornos a passageiros em Duque de Caxias

Duque de Caxias - As viagens no trecho Gramacho – Saracuruna e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim da SuperVia foram suspensas temporariamente, na tarde desta terça-feira, 8, por causa de um problema em um trem que partiu da Central do Brasil. Por volta das 14h20, a composição apresentou ocorrência no pantógrafo (equipamento que liga o trem à rede aérea) quando chegava à estação Gramacho (ramal Saracuruna), danificando parte da rede aérea.

Segundo a SuperVia, os passageiros desembarcaram em segurança na plataforma da estação. Ainda segundo a concessionária, os passageiros são informados sobre a situação pelo sistema de áudio dos trens e estações, bem como pelos canais digitais da SuperVia.

Devido à ocorrência, estão suspensas temporariamente as viagens no trecho Gramacho-Saracuruna (ramal Saracuruna) e extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. Técnicos estão no local para realizar os reparos e normalizar a circulação no menor tempo possível.

Manutenção

No domingo, 20, a partir das 9h05, em função de manutenção na rede aérea, não haverá circulação de trens no trecho entre as estações Gramacho e Saracuruna. A operação será normalizada na segunda-feira, 21, a partir da primeira viagem comercial.