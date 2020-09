Washington Reis conquista apoio do DEM para reeleição em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Em reunião em Brasília, nesta quarta-feira, 9, o prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, selou uma parceria com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e garantiu o apoio do DEM à sua candidatura à reeleição no município da Baixada Fluminense. Washington, que é o segundo secretário nacional do MDB, estava ao lado do deputado federal Gutemberg Reis e do deputado estadual Rosenverg Reis.

Em convenção online, realizada na manhã deste sábado, 5, o MDB oficializou a candidatura do atual prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis, à reeleição. O vice da chapa será o engenheiro João Carlos Grilo, do Podemos.