Duque de Caxias - Policiais da 62ª DP (Imbariê) prenderam em flagrante, nesta quarta-feira, 9, um homem que pilotava uma moto roubada. Os agentes realizavam ronda na região e ao passar pela Avenida Feliciano Sodré, em Imbariê, tiveram a atenção despertada para um motociclista que acabara de sair da comunidade Rodrigues Alves, pilotando uma moto sem placa.



Após perseguição, seguida de rápida abordagem que impossibilitou qualquer chance de resistência, os policiais constataram que o veículo era produto de roubo, registrado, ocorrido no dia 17 de junho deste ano, na Rodovia Washington Luiz, na altura do Parque Beira Mar, e registrado na 59ª DP (Duque de Caxias).



Ao ser perguntado sobre a origem do veículo, o autor, de 24 anos, respondeu que o havia adquirido de alguém, cuja identificação não quis revelar, pela quantia de R$ 2 mil.



Após os procedimentos de praxe, o acusado foi encaminhado à SEAP, onde ficará à disposição da Justiça.