Duque de Caxias - Dois homens foram presos, na noite desta quarta-feira, 9, após roubos nas imediações da Rodoviária do Lote XV, em Belford Roxo. Os suspeitos foram encontrados escondidos dentro de uma creche, no bairro Parque Fluminense, em Duque de Caxias, município vizinho. Segundo a Polícia Militar, equipes do 39º BPM (Belford Roxo) realizavam policiamento quando foram informadas sobre criminosos armados realizando roubos.

Em ação de varredura, os policiais encontraram o automóvel indicado e os criminosos atiraram, gerando confronto. Os envolvidos então abandonaram o veículo e fugiram. Em seguida, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) encontraram os dois suspeitos. Com eles foi apreendido um revólver calibre 38.