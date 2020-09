Duque de Caxias - Um carro pegou fogo na manhã desta sexta-feira, 11, na Avenida Presidente Kenedy, na altura da sede do 15° BPM (Duque de Caxias). De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o Quartel da região foi acionado para a ocorrência por volta das 8h55. Não houve vítimas.

O trânsito na via chegou a ser interrompido. Ainda não informações sobre o motivo do incidente.