Segurança Presente reduz em 100% roubo de celulares em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Prestes a completar um ano de funcionamento, a Operação Segurança Presente no Centro de Duque de Caxias vem colecionando bons resultados. Desde que foi instalada, em novembro do ano passado, a iniciativa vem trazendo tranquilidade para moradores e comerciantes da região. Segundo dados parciais, somente em agosto deste ano, o roubo de celulares teve uma queda de 100%, se comparado com o mesmo período do ano passado. Foram 13 ocorrências em agosto de 2019 e nenhuma em agosto de 2020, no horário e área de atuação da operação.

O roubo a pedestres caiu 78,79% (foram 66 em agosto de 2019 e 14 em agosto de 2020). No comparativo de janeiro a agosto 2020/2019 também houve forte redução nos índices de criminalidade: 77,39% no roubo de celular, 81,25% no roubo a estabelecimento comercial e 75,18% no roubo a transeunte.

O microempresário Rafael Monteiro, de 28 anos, que é morador do bairro Jardim Vinte e Cinco de Agosto, área de atuação do Caxias Presente, endossa os números. Ele afirmou que já foi assaltado duas vezes na região, mas tem se sentido mais seguro no local.

"Cada esquina tem uma dupla de policiais. A sensação de segurança aumentou bastante. Tanto de dia quanto de noite", afirma.

Sócio de uma lanchonete, o comerciante Victor Medeiros, de 31 anos, afirmou que, se não fosse a pandemia, o número de clientes estaria melhor.

"A gente estava em uma crescente muito boa. Os clientes começaram a sair mais de noite também por causa do aumento no número de policiais. Se não fosse o coronavírus, com certeza, estaríamos batendo recorde de público", aponta Victor.

Ainda de acordo com dados da Secretaria de Estado da Casa Civil, que é responsável pelo Segurança Presente, os policiais conduziram 9.061 pessoas à delegacia, cumpriram 2.201 mandados de prisão e 66.080 atendimentos sociais.

A operação

O Caxias Presente conta com 149 agentes fixos, entre policiais militares e agentes civis oriundos das forças armadas e 6 assistentes sociais que fazem atendimentos na base. Além disso, todos os dias são disponibilizadas 55 vagas para policiais militares que queiram trabalhar na folga. A operação funciona diariamente, das 8h às 20h. A base fica instalada na Praça do Pacificador.



A Operação Segurança Presente tem como objetivo promover ações de segurança pública visando um ambiente seguro e realiza ações de serviço social, como o acolhimento de moradores em situação de rua.