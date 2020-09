Corpo encontrado carbonizado dentro de carro em Duque de Caxias pode ser de PM

Duque de Caxias - Um corpo foi encontrado carbonizado dentro do porta-malas de um carro na Rua Rocha Pita, no bairro Bar dos Cavaleiros, na madrugada deste domingo, 13. Segundo informações da polícia, o veículo é do policial militar Rodrigo Castro, conhecido como Sheik. O cabo estava desaparecido desde o fim de semana.

Familiares e amigos lamentam nas redes sociais a morte do policial. O deputado federal Sargento Gurgel Soares também fez uma postagem lamentando a morte de Rodrigo. A Polícia Militar e a Polícia Civil, entretanto, aguardam a identificação da vítima, já que o corpo foi encontrado carbonizado.

Deputado Federal Sargento Gurgel lamentou morte nas redes sociais - Reprodução Facebook

"Infelizmente iniciamos a semana com a triste notícia de mais um policial morto no Estado do Rio de Janeiro. O CB PM Rodrigo Castro estava desaparecido desde ontem e hoje foi encontrado o seu corpo carbonizado em seu próprio veículo, no bairro Prainha em Duque de Caxias-RJ. Nossos sentimentos aos familiares e amigos, que Deus conforte o coração de todos!", escreveu Gurgel.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) foi acionada e vai investigar o caso. Diligências estão em andamento para esclarecer o crime.

PM morto em Saracuruna

Um policial militar foi morto a tiros na madrugada deste sábado, 12, no bairro de Saracuruna. De acordo com informações, o subtenente da PM Eduardo Rabelo de Almeida, lotado no 5º Batalhão (Praça da Harmonia), passava de carro pela Rua Humberto de Campos, quando foi abordado por pelo menos quatro homens armados atrás do Campo Brasileirinho. Os criminosos atiraram, já que Eduardo não teria parado o veículo.

Subtenente da PM, Eduardo Rabelo de Almeida foi morto a tiros em tentativa de assalto - Divulgação Portal dos Procurados

Portal dos Procurados divulgou um cartaz para ajudar a Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense a elucidar o crime. Quem tiver qualquer informação a respeito da localização desses foragidos da Justiça, favor denunciar pelos seguintes canais:

- Whatsapp Portal dos Procurados (21) 98849-6099;

- Pelo Facebook/(inbox), Instagram ou Twitter;

- Pela mesa de atendimento do Disque-Denúncia (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177;

- Pelo aplicativo para celular – Disque Denúncia

Todas as denúncias sigilosas sobre o caso serão encaminhadas ao Delegacia de Homicídios da Baixada (DHBF) e ao Grupo de Pronta Resposta da Coordenadoria de Inteligência da PMERJ (GPRI), que tem como prioridade prender os envolvidos na morte de agentes de segurança.