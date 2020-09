Polícia prende homens com animais silvestres em feira de Duque de Caxias

Duque de Caxias - Duas pessoas foram presas neste domingo, 13, após serem flagrados com dois jabutis para venda na Feira Livre de Duque de Caxias. De acordo com a Polícia Militar, agentes estavam em patrulhamento, quando tiveram a atenção voltada para os indivíduos em atitude suspeita.

Durante a revista, eles foram indagados quanto a procedência dos animais, quando disseram ter adquirido de um comerciante não identificado no interior da feira livre. Diante dos fatos, eles foram conduzidos para a 59 DP (Duque de Caxias).

Ainda no domingo, 13, policiais militares do Comando de Polícia Ambiental (CPAM) foram acionados para uma ocorrência na Feira Livre de Duque de Caxias onde detiveram um indíviduo com 18 pássaros da fauna silvestre sendo um Tiê-sangue, dois sabiás brancos, seis canários da terra, cinco coleiros, três pintassilgos e uma maria preta. Ele foi detido pela pratica de comercialização sem autorização dos órgãos ambientais e foi conduzido para a 19 DP (Tijuca).