Vídeo: Incêndio de grandes proporções atinge mata em Xerém

Duque de Caxias - Bombeiros do quartel de Duque de Caxias e agentes da Defesa Civil foram acionados na noite desta segunda-feira, 14, para combater um incêndio de grandes proporções nas matas de Xerém, nas proximidades da região conhecida como Tia Anastácia e no bairro Santo Antônio. Não há informação sobre vítimas ou perdas materiais.

Um vídeo que já circula nas redes sociais mostra o desespero de alguns moradores com a possibilidade do fogo descer e atingir as casas e a rede elétrica da região.

O clima seco e o ventania do fim da tarde desta segunda-feira ajudaram a alastrar as chamas.