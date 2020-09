Ônibus quase despenca em precipício na Serra Velha, em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Um ônibus da viação Trel, que faz a linha Campos Elíseos x Petrópolis, por pouco não caiu em um precipício na noite desta terça-feira, 15, na Estrada da Serra Velha da Estrela. O coletivo ficou tombado na beira da ribanceira e os passageiros tiveram que ser retirados pela saída de emergência com o auxílio de uma escada. Ninguém ficou ferido. A informação foi publicada na página "Caxias Real".

Passageiros do coletivo reclamam constantemente do estado dos veículos da empresa.

"Esse ônibus não era para circular nessa serra e em lugar nenhum. É uma lata velha", disse uma passageira.

Aempresa Trel informou que o motorista do ônibus estava descendo a via, quando, por volta das 18h15, uma kombi invadiu a pista de subida em uma curva na contramão. Diante do fato, o coletivo teve que desviar. A viação ressaltou que nenhum passageiro ficou ferido e que mandou outro ônibus para resgatar os passageiros. Eles só foram retirados pela janela, segundo a Trel, porque existia um obstáculo que impedia a saída deles pela porta.