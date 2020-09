Vídeo: Jovem que alegava estar trabalhando no momento de roubo ganha liberdade: 'Dias horríveis'

Duque de Caxias - Seis dias depois de permanecer preso por um crime que supostamente não cometeu, o jovem Jefferson Guedes Carolino, de 28 anos, conseguiu ter a prisão revogada pela Justiça na última terça-feira, 15. A decisão é do juiz Daniel da Silva Fonseca, da 1ª Vara Criminal de Itaboraí. O morador da Vila Centenário agora só pensa em retomar a rotina, mas afirma que não será fácil esquecer os "dias de horror" que viveu dentro do presídio.

"Ainda estou assimilando tudo. Foi um baque muito forte, mas vou me reerguer de novo. Eu fiquei muito mal por ser tratado como se fosse criminoso. Foram dias horríveis. Acho que nem o mais criminoso dos seres humanos não merece um tratamento daquele", recorda.

Jefferson foi preso enquanto trabalhava na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Pediátrica Dr. Walter Garcia Borges, no Centro de Duque de Caxias. O auxiliar administrativo foi acusado de participar de uma saidinha de banco em Itaboraí, na Região Metropolitana. Familiares, entretanto, afirmam que ele estava trabalhando em Copacabana, na Zona Sul do Rio, na hora que o crime aconteceu. Ele foi detido acusado de um assalto que aconteceu em 2015.



No dia do crime, ele estaria trabalhando em uma farmácia em Copacabana. Um documento apresentado pelos parentes mostra que o profissional trabalhava na Officelab Farmácia de Manipulação como caixa de loja. A folha de ponto tem o registro de presença no dia do crime entre 9h e 18h48.

"Duas pessoas falaram que me reconheceram, mas os envolvidos estavam em uma moto com um capacete. Como reconhecem dessa forma? As pessoas julgam muito pela aparência. Só porque sou negro e morador de uma comunidade em Caxias", afirma Jefferson.

Jefferson Guedes Carolino ganhou liberdade após seis dias na prisão - Reprodução Facebook

MP foi favorável

O Ministério Público foi favorável ao requerimento da defesa de Jefferson. Segundo dados do processo, ele foi reconhecido por uma fotografia extraída do aparelho celular apreendido com Fábio Batista dos Santos, preso em flagrante no dia do crime.



Na decisão, o juiz Daniel da Silva Fonseca afirma que o crime já ocorreu há mais de cinco anos e desde então não há notícia de nenhum outra ocorrência envolvendo Jefferson, por isso já não estão mais presentes os requisitos que fizeram a sua prisão ser decretada. Com a decisão, Jefferson responderá ao processo em liberdade.

"Semana que vem vou voltar para o meu trabalho. Fui muito bem recebido por todos. Não sabia que era tão querido. Também vou começar um curso de radiologia. Parece que fiquei anos dentro do presídio. Mas vou seguir com muita força para prosseguir com meus sonhos".