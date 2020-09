Duque de Caxias recebe 2ª edição do Teatro Drive In Brasil com Cezar Maracujá

Duque de Caxias - A cidade da Baixada Fluminense vai receber, no próximo dia 26, às 20h30, a 2ª edição do Teatro Drive In Brasil. Desta vez, o show será com o humorista Cezar Maracujá, na apresentação "Refletindo Meu Subúrbio". A performance vai ocorrer no estacionamento do Hotel Matiz Multi Suítes, na Rodovia Washington Luís.



Os ingressos estão sendo vendidos pelo site Sympla e custam R$ 100 por carro (com até quatro pessoas). Mais informações pelo telefone (21) 98933-5262.

Teatro Drive In em Duque de Caxias - Divulgação

Cezar Maracujá é ator e roteirista desde 2010. Ele fundou o Canal ixi em 2013, que possui 1,7 milhão de seguidores. O comediantes está na Parafernalha (canal com mais de 12 milhoes de inscritos) há 8 anos e é um dos principais atores (ator com mais vídeos feitos pela Parafernalha e com mais acessos). Fora da internet, Cezar já participou de programas da Multishow, como "Casa Bonita", "220 Volts" com Paulo Gustavo, "Procurando Casseta e Planeta" e finalista do Prêmio Multishow de Humor 2016.

Cezar roda o país com o show de Stand Up, "Refletindo meu Subúrbio", além de dar palestras sobre formulação de roteiro para esquetes de humor.