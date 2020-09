Vídeo: Roubo de carga termina com tiroteio e perseguição em Duque de Caxias

Duque de Caxias - Um intenso tiroteio na noite desta quinta-feira, 18, assustou moradores do Jardim Gramacho. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) foram acionadas para checar um roubo de carga na Av. Washington Luís, na altura da Refinaria de Duque de Caxias. Os policiais encontraram o veículo roubado sendo escoltado por criminosos. Houve confronto e perseguição até a Av. Monte Castelo, onde o bando abandonou o veículo e fugiu.

O caminhão de carga foi recuperado. Até o momento, não há registro de feridos. A ocorrência foi apresentada na 60ª DP (Campos Elíseos).