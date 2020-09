Duque de Caxias - A Defesa Civil da cidade da Baixada Fluminense entrou em estágio de atenção na manhã desta terça-feira, 22, por causa da chuva que cai desde as primeiras horas do dia. A previsão do tempo ainda é de chuva moderada a forte para toda a região. Apesar disso, o município não registrou nenhuma ocorrência, até o momento.

A previsão do tempo é de chuva até quinta-feira em Duque de Caxias. O sol só deve voltar a aparecer na sexta-feira.