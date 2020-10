Grave acidente de carro deixa feridos em Duque de Caxias Reproduçã

Por O Dia

Publicado 19/10/2020 11:37 | Atualizado 19/10/2020 16:48

Duque de Caxias - Quatro jovens ficaram feridos após um grave acidente na Ponte do Gramacho, no bairro de mesmo nome, em Duque de Caxias. De acordo com o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram levadas para o Hospital de Saracuruna, o Adão Pereira Nunes. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas. Um dos feridos foi levado desacordado para a unidade de saúde.

Imagens mostram que o carro colidiu com uma mureta na Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, antiga Avenida Presidente Kennedy. Uma das vítimas chegou a ser arremessada para fora do veículo.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de Duque de Caxias informou que, na manhã desta segunda-feira, 19, deram entrada no Hospital de Saracuruna (Adão Pereira Nunes), quatro vítimas de um acidente no bairro do Gramacho, no primeiro distrito do município. Os pacientes foram socorridos por uma equipe do Corpo de Bombeiros e levados ao hospital. A direção da unidade informou que o estado de saúde de dois pacientes Milena Vieira dos Santos e Rafael de Oliveira é estável. Os outros dois passam por cirurgia, sendo um em estado gravíssimo.