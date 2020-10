Duque de Caxias

Duque de Caxias promove Dia D de vacinação contra pólio, sarampo e multivacinação

Mais de 40 unidades de saúde do município estarão disponibilizando todas as vacinas presentes nos calendários da criança e do adolescente

Publicado 16/10/2020 18:38 | Atualizado há 3 dias