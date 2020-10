Duque de Caxias vai ganhar um novo posto de saúde 24h. Na foto, o prefeito Washington Reis Gabriel Mendes/Divulgação

Por O Dia

Duque de Caxias - Uma pesquisa eleitoral divulgada nesta terça-feira, 20, pela empresa Virtu Análise e Estratégia LTDA, aponta vitória no primeiro turno do atual prefeito de Duque de Caxias, Washington Reis (MDB), caso a eleição fosse hoje. De acordo com os números, Reis tem 60% dos votos válidos. A segunda colocada ficaria bem distante, Andreia Zito (PP), com apenas 15% dos votos válidos, Dica (PL) ficaria com 11%, Marcelo Dino (PSL) com 7% e os demais candidatos somados com 7%. A pesquisa foi registrada no TSE com o protocolo RJ-06338/202.