Duque de Caxias - A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-RJ) também vai investigar o caso do adolescente Robson, de 16 anos, que morreu na porta de uma UPA, no Centro de Caxias. O presidente da Comissão de Direitos Humanos da Ordem, Álvaro Quintão, disse que está apurando o que ocorreu na UPA de Caxias. Caso sejam constatadas irregularidades, a OAB pode buscar o Ministério Público para responsabilizar pessoas pela morte do Robson.

A Polícia Civil informou que vai ouvir funcionários da Unidade de Pronto-Atendimento (UPA). A mãe da vítima, Patrícia Albuquerque, afirma que implorou por socorro, mas a ajuda só veio quando o jovem já não respirava mais. O enterro do corpo de Robson Albuquerque Pantaleão de Melo está marcado para a manhã desta quarta-feira (21), em Paciência, na Zona Oeste do Rio.

A Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, através da direção da UPA Infantil Walter Garcia, informou que Robson de Albuquerque, 16 anos, chegou a unidade de saúde trazido por meios próprios, nesta segunda-feira (19), por volta das 13 horas. A direção disse ainda que a mãe entrou na unidade de saúde sozinha, solicitando uma maca. Enquanto o supervisor do dia foi buscar a maca, o enfermeiro do acolhimento, juntamente com dois médicos, foram até o veículo e constataram que o menor já não apresentava reação. Mesmo assim, o adolescente foi encaminhado para o interior da unidade, onde a equipe da emergência usou de “todos os recursos disponíveis sem sucesso, confirmando o óbito do mesmo”.



Segundo informações de familiares, o menor estava em crise asmática quando começou a passar mal, sendo amparado por um brigadista. Este seguiu no veículo com a família, fazendo massagem cardíaca no menor, até chegar a UPA Infantil Walter Garcia, como constatam os médicos que prestaram socorro na unidade.