Linhas passarão a ser operadas pela Viação Reginas por causa de intervenção do Detro RJ Reprodução internet - site Ônibus Brasil

Por O Dia

Publicado há 1 segundo

Duque de Caxias - Conheça as propostas dos candidatos a prefeito de Duque de Caxias para o transporte. As informações estão no plano de governo registrado por cada um deles no site do TSE.

Aluizio Junior (PT)

Publicidade

- Criar uma empresa municipal, com tarifa diferenciada de baixo custo para o deslocamento entre

os bairros e destes com o centro; - Criar uma faixa exclusiva de coletivos da Rodovia Washington Luiz à Avenida Brasil e buscar parceria com o município do Rio para a integração com o BRT; - Rediscutir com todos os setores envolvidos, a localização das rodoviárias municipais e estratégias de melhoria na circulação dos ônibus.

Dica (PL)

Publicidade

- Instituir a meia passagem em todas a linhas municipais;

- Implementar o transporte alternativo em toda a Cidade;

- Lutar junto ao governo do estado a implantação da Lei Aprovada de Minha Autoria do

transporte de passageiros por Barcas Pça XV x Caxias, Caxias x Pça XV;

Ivanete Silva (PSOL)

Publicidade

- Criar um Fundo Municipal de Mobilidade Urbana Sustentável, a partir de fontes de arrecadação como multas de trânsito, repasses federais e estaduais e instrumentos urbanísticos previstos no Plano Diretor Municipal e no Estatuto das Cidades, que deverá ser gerenciado pelo Conselho Municipal de Mobilidade Urbana e priorizar investimentos para melhorar a qualidade do transporte público, do transporte não motorizado e da mobilidade dos pedestres; - Criar uma Empresa Pública de Transporte e Mobilidade, como previsto na Lei Orgânica do Município, para planejar, gerir e fiscalizar a operação dos modais de transporte de responsabilidade da prefeitura e garantir o domínio público sobre a administração logística e os fluxos financeiros do sistema; - Extinguir, imediatamente, a dupla função de motorista-cobrador de ônibus garantindo, com presença de um profissional próprio para a função de cobrador, menos estresse ao motorista e mais segurança na condução do veículo;

Marcelo Dino (PSL)

Publicidade

- Estudo técnico de todas as linhas municipais de transporte para possíveis alterações em função da demanda e necessidade da população; - Criação de um canal de reclamação para o usuário do transporte público para identificar e solucionar os problemas do dia a dia; - Promover melhorias e sinalização em todos os pontos de ônibus da Cidade.

Washington Reis (MDB)

Publicidade

- Construir a TransGramacho, nova estrada que ligará a Avenida Governador Leonel de Moura Brizola (antiga Presidente Kennedy) à Rodovia Washington Luiz

- Instalar ciclovias e ciclofaixas ligando os bairros, com a implantação de bicicletários em Parada Morabi, Saracuruna, Jardim Primavera, Campos Elíseos, e outras localidades

- Ampliar a rede de semáforos inteligentes ligados à Central de Monitoramento e Controle

Zumba (PSB)

Publicidade

- Rever a organização do sistema de transporte por ônibus, consultando osusuários para eliminar a superposição de linhas e fiscalizar o cumprimento de horários; - Realizar um amplo trabalho de verificação dos custos do transporte público a cargo das empresas concessionárias, abrindo os dados para a população e assim garantindo, de forma transparente, que as tarifas tenham valores justos e acessíveis à população; - Adotar uma ação coordenada dos sistemas de transporte e das tarifas, e a oferta de postos de trabalho, de moradia e de saúde.

*** Andreia Zito (PP), Professor Gutemberg (PV) e Samuel Maia (PC do B) ainda não tiveram o programa de governo cadastrado no site do TSE.