Acidente no Centro de Caxias entre caminhão e ônibus

Por O Dia

Duque de Caxias - Um caminhão de pequeno porte virou após colidir com um ônibus, no Centro de Duque de Caxias, na manhã desta sexta-feira, 23. O incidente ocorreu nas proximidades da quadra da Grande Rio e perto do shopping center da cidade da Baixada Fluminense. Apesar do impacto e das imagens, não há informações sobre feridos.

O Corpo de Bombeiros de Duque de Caxias não foi acionado, segundo informações da assessoria de imprensa.