Carga roubada de R$ 80 mil é recuperada após tiroteio em Duque de Caxias

Carga roubada é recuperada em Duque de Caxias Reprodução Facebook

Por O Dia

Duque de Caxias - Um homem foi preso após confronto com policiais militares do 15ºBPM (Duque de Caxias), na manhã desta segunda-feira, 26, no bairro de Imbariê. De acordo com a Polícia Militar, agentes faziam patrulhamento, quando avistaram um caminhão com um indivíduo em atitude suspeita. Imediatamente os policiais tentaram realizar abordagem e os criminosos efetuaram disparos de arma de fogo contra as equipes. Houve tiroteio.

O caminhão e uma carga avaliada em R$ 80 mil foram recuperados e uma pistola apreendida. A ocorrência está em andamento.